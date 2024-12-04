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Кому война, а кому — Москва
В то время как в Сирии шли бои за Алеппо, сын Асада представил работу по теории чисел на русском языке в присутствии отца, пишут российские СМИ
Кому война, а кому — Москва
Поврежденный плакат Башара Асада в Алеппо / Фото: Reuters / Others
4 декабря 2024 г.

Хафез Аль-Ассад, старший сын Башара Асада, защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете. Защита 98-страничной работы по аналитической и алгебраической теории чисел состоялась 29 ноября в присутствии его отца, сообщили российские СМИ.

СМИ сообщают, что научная работа по исследованию многочленов получила положительные отзывы ученых.

Хафез, названный в честь деда - бывшего президента Сирии, является одним из трех детей в семье Асадов наряду с Зейной и Каримом. О его планах получить образование в России стало известно в 2016 году, когда его мать Асма Асад объявила на выпускном вечере о возможности бесплатного обучения учеников в России.

В день защиты диссертации некоторые телеграм-каналы сообщили о присутствии в Москве Башара Асада. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, заявив, что ему «нечего сказать по этому вопросу».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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