ПОЛИТИКА
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Как Трамп посадит Москву и Киев за стол
Западные СМИ: команда бывшего президента США разрабатывает план урегулирования конфликта, включающий отказ от членства Украины в НАТО и территориальные уступки
Как Трамп посадит Москву и Киев за стол
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
4 декабря 2024 г.

Советники Дональда Трампа разрабатывают предложения по прекращению войны в Украине, которые предусматривают значительные территориальные уступки России, передает Reuters. Об этом свидетельствуют публичные заявления политиков и интервью с приближенными к избранному президенту США.

Три ключевых советника, включая будущего спецпредставителя по России и Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга, предлагают схожие элементы мирного плана, в том числе исключающие членство Украины в НАТО.

План предполагает использование «кнута и пряника»: прекращение военной помощи Киеву, если он откажется от переговоров, и ее увеличение, если Путин не пойдет на диалог. Трамп неоднократно обещал во время предвыборной кампании завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации 20 января.

По данным агентства, по состоянию на прошлую неделю Трамп еще не создал центральную рабочую группу для детальной разработки мирного плана. Несколько советников обсуждают идеи между собой на публичных форумах и в некоторых случаях напрямую с Трампом.

Аналитики и бывшие сотрудники службы национальной безопасности выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет выполнить такое обещание из-за сложности конфликта. «Я не думаю, что у кого-то есть реалистичный план завершения этого», — заявил бывший американский разведчик Юджин Румер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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