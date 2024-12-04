ПОЛИТИКА
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Французы свергли еще одно правительство
Французский парламент выразил недоверие кабинету Мишеля Барнье на голосовании в Национальной ассамблее
Французы свергли еще одно правительство
Мишель Барнье / Фото: Reuters / Others
4 декабря 2024 г.

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. За отставку кабинета проголосовал 331 депутат при необходимых 288 голосах, что делает его правительство самым коротким во всей истории Пятой республики.

После трех месяцев премьерства Барнье обязан подать прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Политический кризис обострился из-за попытки правительства провести бюджет в обход парламента, используя особые конституционные полномочия.

Выступая перед голосованием, Барнье признал несовершенство предложенного бюджета. «Мы достигли момента истины и момента ответственности. Я признаю, что проект бюджета не был идеальным – мы не все сделали правильно с самого начала», — заявил премьер-министр.

Франция теперь сталкивается с периодом глубокой политической неопределенности. По информации Reuters, Макрон намерен быстро назначить нового премьер-министра, желательно до церемонии открытия собора Нотр-Дам в субботу, на которой ожидается присутствие избранного президента США Дональда Трампа.

Политический кризис во Франции может ослабить позиции Европейского Союза, который уже столкнулся с развалом правящей коалиции в Германии. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность на финансовых рынках: впервые процентные ставки по французским государственным облигациям превысили греческие, что считается беспрецедентным для французской экономики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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