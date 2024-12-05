Соединенные Штаты готовы ввести санкции против Грузии из-за преследований протестующих, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В своем обращении, опубликованном 4 декабря на сайте Госдепартамента, он подчеркнул, что США солидарны с народом Грузии и его стремлением к демократии.

«Те, кто подрывает демократические процессы или подавляет право граждан на мирные собрания, будут привлечены к ответственности. Мы готовы использовать все доступные инструменты, включая дополнительные санкции», — заявил Блинкен.

Госсекретарь осудил правящую партию «Грузинская мечта» за «жестокое и неоправданное насилие» в отношении протестующих, журналистов и оппозиционеров. Вашингтон потребовал освободить всех задержанных и наказать виновных в применении силы.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после отказа правительства возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Полиция разгоняла демонстрации с применением спецсредств, было задержано более 300 человек. 4 декабря правоохранители провели обыски в офисах оппозиционных партий.

Ранее страны Балтии ввели санкции против лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и высокопоставленных сотрудников МВД Грузии, обвинив их в нарушении прав протестующих.