48 тыс. заявок на проведение ДНК-тестирования поступило от родственников военнослужащих в Министерство обороны. Об этом сообщила заместитель министра обороны России Анна Цивилева на круглом столе в Государственной Думе 26 ноября. Информация стала известна из прямой трансляции мероприятия, которая впоследствии не была опубликована на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Родственников ДНК мы тоже все берем, они сдают бесплатно, <…> также вносится в базу. Всех родственников, которые к нам обратились, – 48 тысяч», – заявила Цивилева.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов немедленно отреагировал на озвученные данные, призвав засекретить их. «Это такая, закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы эти цифры нигде не были», – сказал Картополов.

В ответ на это замминистра уточнила, что озвученная цифра отражает количество поступивших обращений, а не число пропавших без вести военнослужащих: «Многих они [родственники] найдут. Поэтому эта цифра именно обращений, а не статистика».

По данным западных разведслужб, потери России в ходе конфликта значительно превысили статистику Советского Союза в Афганской войне 1979-1989 годов. Ноябрь 2024 года отмечен как один из наиболее напряженных периодов с начала конфликта в феврале 2022 года.