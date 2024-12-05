Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун провели телефонный разговор 27 ноября. Это был первый диалог между двумя высокопоставленными военными, сообщил Пентагон.

Как уточнил представитель генерала Брауна, беседа касалась глобальных и региональных вопросов безопасности, включая конфликт в Украине. Разговор не был анонсирован заранее по просьбе Герасимова. Запрос на связь поступил от российского Министерства обороны.

По данным СМИ, Герасимов предупредил Брауна о предстоящих испытаниях гиперзвуковых ракет «Орешник» с российских кораблей в Средиземном море. Испытания состоялись 3 декабря в восточной части моря, как позже подтвердило Министерство обороны России.

Генерал Герасимов также подчеркнул, что испытания ракеты были запланированы задолго до того, как администрация Байдена разрешила Украине использовать ракеты ATACMS по российским целям.

Разговор проходил на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Москвой. В последние недели Украина нанесла удары по российским объектам, используя американское и британское вооружение, что вызвало предупреждения Москвы о возможной эскалации.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о применении гиперзвуковой ракеты «Орешник» по украинскому военному объекту. Это оружие, как утверждает Кремль, демонстрирует готовность к дальнейшим ударам в случае необходимости.

Генерал Чарльз Браун был назначен председателем Объединенного комитета начальников штабов США в 2023 году. Его предшественник Марк Милли ранее также контактировал с российским коллегой Герасимовым.