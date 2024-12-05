Несмотря на оптимистичные прогнозы и обещания Дональда Трампа заключить мир между Москвой и Киевом, в российском руководстве по-прежнему отказываются от переговоров с Украиной. Замглавы МИД России Сергей Рябков 4 декабря заявил, что шансы на достижение компромисса с Украиной в настоящее время равны «нулю».

Отвечая на вопросы о возможности мирных переговоров и потенциальных компромиссах, Рябков отметил, что прогресс возможен лишь в случае, если Киев поймет, что Москва не пойдет по предложенному им пути.

Дипломат подчеркнул, что «магического решения» конфликта не существует. По его словам, Москва пока не получала никаких предложений от команды избранного президента США Трампа. Когда такие предложения поступят, они будут рассмотрены, но только при условии, что это не нанесет ущерб национальным интересам России.

Коснувшись темы разработки ракеты «Орешник», Рябков связал ее появление с решением Трампа вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что без этого решения Россия была бы ограничена в своих возможностях создания такого оружия.

Замглавы МИД также предупредил: если США продолжат оказывать давление на Москву, Россия может применить «еще более сильные военные меры». Он не стал уточнять, какие именно это будут меры, но призвал не забывать про риски ядерной эскалации.

Позиции Москвы и Киева остаются неизменными. Россия требует вывода украинских войск с занятых территорий, отказа Украины от вступления в НАТО и признания нейтрального статуса. Киев, в свою очередь, настаивает на восстановлении границ 1991 года и предоставлении гарантий безопасности.

В конце ноября источники сообщили Reuters, что президент РФ Владимир Путин готов обсудить соглашение о прекращении огня в Украине с Трампом и может согласиться заморозить конфликт по линии фронта.