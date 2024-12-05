Не менее 30 палестинцев погибли и еще более 50 получили ранения в результате израильских атак в Газе

За ночь в результате израильских атак в Газе погибли не менее 30 палестинцев, еще более 50 получили ранения. В районе Аль-Маваси в Хан-Юнусе израильские вертолеты нанесли авиаудары по скоплениям перемещенных лиц и продовольственным складам. В районах Шейх Радван и Аль-Нафак атаковали жилые дома. #Газа #Палестина #Израиль #авиаудар #атака #погибшие #раненые