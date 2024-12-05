Британская армия окажется полностью уничтоженной в течение шести месяцев, если столкнется с войной масштаба конфликта в Украине, заявил министр по делам ветеранов Алистер Карнс.

«В крупномасштабной войне — не в ограниченной интервенции, а в войне, подобной той, что идет на Украине, — наша армия, например, при нынешнем уровне потерь будет истощена через шесть месяцев или год», — отметил Карнс.

Выступая на конференции Королевского института объединенных служб в Лондоне, он отметил, что нынешний размер британской армии делает невозможным длительное участие в масштабном конфликте.

Он также указал на важность подготовки резервистов, назвав их «критически важными» для обеспечения обороноспособности. «Без резервов мы не можем создать необходимую массу войск и выполнять широкий спектр оборонных задач», — добавил политик.

Численность британской сухопутной армии падает последние 14 лет. В этом году она достигла минимального уровня со времен XVIII века — в октябре было зарегистрировано 109 тыс. военнослужащих, включая 25,8 тыс. резервистов.

Карнс призвал Великобританию догонять союзников по НАТО, делая больший акцент на резервы и модернизацию вооруженных сил. В ответ на его критику премьер-министр Кир Стармер и министр обороны Джон Хили заявили, что ведется стратегический пересмотр оборонных возможностей, и уже выделены миллиарды фунтов на модернизацию.

Незадолго до британских выборов в июне Стармер — тогда с позиции лидера оппозиции — обвинил правящих консерваторов в сокращении армии до наименьшего размера «со времен Наполеона».

В 2021 году тогдашний министр обороны Бен Уоллес оправдал запланированные сокращения, заявив: «Когда угроза меняется, мы меняемся вместе с ней… Очень важно, чтобы нами двигала угроза, а не сентиментальность».

Однако продолжающаяся война в Украине и переизбрание Дональда Трампа президентом США привели к новым призывам к значительным инвестициям в вооруженные силы.