Министерство финансов США ввело санкции против пяти человек и четырех юридических лиц, связанных с TGR Group. По данным ведомства, компания предоставляла услуги по отмыванию денег и обходу санкций для российской элиты.

TGR Group, как утверждает Минфин США, контролируется украинским гражданином Джорджем Росси, а ее офисы расположены в Великобритании, странах Европы и Азии. Среди ее услуг — нелегальный обмен наличных и криптовалюты, отмывание средств, связанных с санкционированными организациями, и сокрытие происхождения денег для приобретения элитной недвижимости в Великобритании.

Вместе с TGR Group под санкции попали компании, которые она привлекала для своей деятельности, включая Smart Group, возглавляемую россиянкой Екатериной Ждановой, ранее также попавшей под санкции за помощь российской элите.

Одновременно британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о разоблачении сети по отмыванию миллиардов долларов, в которую входили TGR Group и Smart Group. По данным британских следователей, сеть использовалась для финансирования шпионских операций, российских медиа и обхода санкций.

В ходе международного расследования были арестованы 84 человека, изъято более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте.

По данным The Guardian, компания TGR Group также помогала российскому телеканалу Russia Today переводить наличные деньги в Великобританию.

Исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Брэдли Смит отметил, что через эту сеть российская элита использовала цифровые активы, включая стейблкоины, для обхода санкций.