В Сирии антиправительственные силы захватили 20 населенных пунктов за день

Вооруженные группировки, выступающие против режима Башара Асада в Сирии, захватили в среду еще 20 населенных пунктов в провинции Хама. Также оппозиционные силы захватили школу бронетанковых войск недалеко от центра Хамы, которая является одной из ключевых правительственных баз и служила главным штабом 25-й бригады. #Сирия #Асад #оппозиция #СНА #режимАсада #наступление