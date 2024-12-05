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В Сирии антиправительственные силы захватили 20 населенных пунктов за день
Вооруженные группировки, выступающие против режима Башара Асада в Сирии, захватили в среду еще 20 населенных пунктов в провинции Хама. Также оппозиционные силы захватили школу бронетанковых войск недалеко от центра Хамы, которая является одной из ключевых правительственных баз и служила главным штабом 25-й бригады. #Сирия #Асад #оппозиция #СНА #режимАсада #наступление
бьтвм / Others
5 декабря 2024 г.
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