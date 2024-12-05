Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел серию встреч с ключевыми фигурами из команды избранного президента США Дональда Трампа, включая Майка Уолтца, Кита Келлога и вице-президента Джей Ди Вэнса. Как сообщают Reuters и The Wall Street Journal, обсуждения затрагивали вопросы мира в Украине и ее отношения с НАТО.

По данным WSJ, Украина планирует заявить о своей готовности к миру.

«Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины», — сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.

Во время визита Ермак также встретился с Сьюзи Уайлс, которая возглавит аппарат Белого дома при Трампе. Главной целью поездки украинской делегации, как отмечают СМИ, было укрепление связей с новой американской администрацией.

В Киеве продолжают настаивать на приглашении Украины в НАТО как части «плана победы» президента Владимира Зеленского. Однако после избрания Трампа Зеленский допустил, что горячая фаза войны может завершиться, если НАТО примет под свой зонтик территорию Украины, контролируемую Киевом. При этом он уточнил, что страна не согласится на частичное членство в альянсе.

Reuters отмечает, что среди членов НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс. Киев отвергает любые альтернативы полноценному членству.

По данным WSJ, в команде Трампа обсуждаются три варианта мирного урегулирования в Украине. Их разработали Кит Келлог, Джей Ди Вэнс и Ричард Гренелл. Все предложения исключают членство Украины в НАТО в ближайшее время, что может стать ключевым вопросом в отношениях Киева с новой американской администрацией.