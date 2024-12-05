Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о разработке «дорожной карты» по расширению сотрудничества в области мирного атома. Встреча прошла 4 декабря в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.

Новая программа охватит ключевые направления: повышение компетенций национальных агентств, подготовку кадров, а также реализацию перспективных проектов в ядерной энергетике, сельском хозяйстве, водопользовании, здравоохранении и экологии.

Гросси посетил Ташкент в преддверии международной конференции, которая состоится 5 декабря в Самарканде. Мероприятие соберет экспертов из стран ОИС, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и России. Темой форума станет развитие использования атомной энергии в мирных целях. Генеральным партнером конференции выступит госкорпорация «Росатом».

Узбекистан сотрудничает с МАГАТЭ с 1994 года. За это время реализовано более 40 совместных проектов, в том числе в области ядерной медицины, науки и экологии. В настоящее время стороны работают над пятью новыми инициативами, направленными на совершенствование правовой базы, укрепление потенциала национальных структур и развитие ядерных технологий.