Североатлантический альянс пересмотрел стратегию поддержки Украины, пишет Bloomberg. Теперь НАТО сосредотачивается на укреплении позиций Украины для мирных переговоров или сдерживании российских наступлений, а не на достижении ее военной победы.

Источники агентства указывают, что такое изменение связано с постепенным отступлением ВСУ и растущей вероятностью заморозки конфликта с сохранением территорий под контролем России.

Европейские члены альянса начали рассматривать сценарии, которые предполагают гарантии безопасности для Украины, избегая при этом эскалации конфликта с Москвой. Одним из предложений стало создание демилитаризованной зоны под контролем европейских военнослужащих. Ранее о подобных инициативах сообщали западные СМИ, упоминая возможность отправки международных войск в Украину для соблюдения мирных соглашений.

Высокопоставленный дипломатический источник Bloomberg заявил, что обсуждения происходят на фоне признания нестабильной ситуации на фронте и необходимости скорейших переговоров. Однако Москва пока не демонстрирует готовности к завершению войны, добавляет агентство.

Тем временем НАТО удваивает поставки оружия Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность и позиции в случае начала мирных переговоров.