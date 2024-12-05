Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции в Баку, заявил, что «территориальные претензии Армении и враждебное отношение армянского общества к азербайджанскому народу препятствуют достижению мира».

Алиев напомнил, что в XX веке азербайджанцы Западного Азербайджана (нынешняя Армения) подверглись этнической чистке. В 1918–1991 годах сотни тысяч азербайджанцев были насильственно выселены со своих исторических земель, в результате чего Армения стала моноэтническим государством.

Президент подчеркнул, что Армения разрушила культурное наследие, созданное азербайджанцами в Западном Азербайджане, включая мечети, исторические поселения и памятники, признанные ЮНЕСКО.

Алиев отметил успешную реализацию в Азербайджане программы «Великое возвращение», которая позволила многим азербайджанцам вернуться в Карабах и Восточный Зангезур. Однако он указал, что Армения продолжает представлять деятельность Общины Западного Азербайджана как угрозу своей территориальной целостности несмотря на то, что ее цель — восстановление прав изгнанных азербайджанцев.

Президент призвал Армению начать диалог с Общиной Западного Азербайджана, допустить миссию ЮНЕСКО для оценки разрушений культурного наследия и предпринять шаги по обеспечению возвращения изгнанных азербайджанцев на родные земли в условиях мира и безопасности.