Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ключевых результатах работы ведомства за текущий год.

Сотрудники КНБ предотвратили подготовку четырех терактов и задержали 44 человека, подозреваемых в террористической деятельности. Ведомство также добилось осуждения 84 человек за экстремизм и терроризм. Из Сирии и Турции экстрадировали шестерых казахстанцев, двое из которых уже осуждены.

Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

Кроме того, КНБ ликвидировало 33 лаборатории по производству наркотиков, перекрыло 35 международных и 31 региональный канал транспортировки наркотиков.

«На государственной границе задержаны порядка 55 тыс. правонарушителей, пресечено более 1 300 попыток провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты в размере 18 млрд тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Нейтрализованы 20 каналов незаконной миграции», — отмечается в отчете.

В сфере кибербезопасности было предотвращено свыше 552 млн кибератак, включая 6 тыс. DDoS-атак на государственные системы.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.