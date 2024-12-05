ПОЛИТИКА
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Армянских военных оденут по стандартам НАТО
Армения планирует обновить военную форму вооруженных сил, сотрудничая с американской компанией Milliken & Company, известной своими разработками для армии
Армянских военных оденут по стандартам НАТО
Фото: Минобороны Армении / Others
5 декабря 2024 г.

Армения начала переговоры с американской компанией Milliken & Company о разработке новой формы для своей армии. Как сообщает Министерство обороны страны, во время визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с вице-президентом компании Брюсом Лафлеймом, а также руководителями международных и военных программ Скоттом Группом и Томми Янгом. Переговоры прошли в посольстве Армении в Вашингтоне.

На встрече обсуждались виды формы, процесс разработки, сроки поставки тестовых образцов и детали реализации программы. По словам представителей министерства, основная цель — создание удобной, качественной формы, соответствующей стандартам НАТО.

Еще в феврале министр обороны Армении заявлял, что страна намерена обновить военную форму, начав с полевой. Тогда же он подчеркнул, что продажа новой формы будет запрещена законом, а процесс ее внедрения пройдет через тендер.

«Мы объявили конкурс военной формы по стандартам НАТО еще в 2022 году. Есть победители, по некоторой части нам помогают наши международные партнеры. В этом году мы будем иметь окончательный вид нашей военной формы», — сказал Папикян в интервью Общественному телевидению Армении в начале этого года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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