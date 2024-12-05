ПОЛИТИКА
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Глава МИД Украины покинул заседание ОБСЕ перед выступлением российского коллеги
Глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского коллеги. До этого, в конце своей речи, Сибига назвал Сергея Лаврова «военным преступником». Вслед за министром иностранных дел Украины зал покинули еще ряд министров и дипломатов других стран #Украина #Россия #ОБСЕ #Сибига #Лавров #Дипломатия #Протест #trtнарусском #Европа
dsfg / Others
5 декабря 2024 г.
Истории
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