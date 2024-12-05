Вооруженные оппозиционные группировки в Сирии установили полный контроль над городом Хама, включая его центр, вынудив силы сирийского режима отступить.

Повстанцы закрепились в центре города, взяв под контроль районы Мезариб, Санаи и Арбаин. Командующий Военным оперативным управлением антиправительственных сил Хасан Абдул Гани заявил в социальной сети X: «Преступник Хафез Асад (отец Башара Асада - ред.) вошел сюда с танками, чтобы отобрать этот город у его жителей, а сегодня мы вошли с танками, чтобы вернуть его народу».

Сирийская армия в письменном заявлении подтвердила свое отступление из Хамы и объявила о перегруппировке на окраинах города.

Повстанческие силы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают наступление на территории провинции Хама. Российские воздушные силы продолжают оказывать поддержку силам режима.

В районе Хамы был сбит один из двух вертолетов, вылетевших с военной базы. Второй вертолет совершил аварийную посадку после попадания, сообщает агентство «Анадолу».

На западе города повстанцы столкнулись с силами режима, заняли деревни Эрзе, Аль-Вахшия, Кафртун и Ядгун и двинулись в сторону военного аэропорта Хамы, расположенного на юго-западе.

Ранее, 30 ноября, повстанцы захватили большую часть центрального Алеппо, стремительно продвигаясь из западной части провинции. Также был установлен контроль над городом Хан-Шейхуном, что обеспечило почти полное господство оппозиции в провинции Идлиб.

Тем временем Сирийская национальная армия 1 декабря начала операцию «Рассвет свободы» против террористической группировки PKK/YPG, освободив город Тель-Рифат.