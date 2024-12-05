Спецпосланник по Ближнему Востоку от избранного президента США Дональда Трампа посетил Израиль и Катар с целью заключить соглашение о перемирии в секторе Газа до его вступления в должность в январе.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник, Стивен Виткофф провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани в ноябре.

Эти встречи подчеркивают, как центр дипломатической активности начинает смещаться от администрации Джо Байдена к команде Трампа, несмотря на то, что до инаугурации остается шесть недель.

В своей избирательной кампании Трамп обещал положить конец войнам на Ближнем Востоке, и работа его переходной команды указывает на намерение воплотить эти обещания в реальность.

Администрация Байдена ранее добилась временного 60-дневного перемирия между Израилем и «Хезболлой» в ноябре. Однако это соглашение оказалось шатким: уже на следующий день Израиль атаковал Ливан.

В понедельник Дональд Трамп напрямую прокомментировал конфликт в Газе, пригрозив ХАМАС «серьезными последствиями», если заложники не будут освобождены до его вступления в должность. Это заявление прозвучало после публикации ХАМАС видео с участием 20-летнего израильско-американского заложника Эдана Александера. В ролике пленник, захваченный во время службы в армии Израиля, со слезами обратился к Нетаньяху с просьбой добиться освобождения заложников.

Примечательно, что Катар, ранее заявлявший о приостановке своей посреднической роли из-за отсутствия прогресса, вновь включился в переговорный процесс. Источник Reuters сообщил, что представители ХАМАС могут скоро прибыть в Доху для нового раунда переговоров.

По словам источника, Катар поддерживает идею перемирия в Газе, что делает его участие важным для возможного успеха переговоров.

Администрация Байдена неоднократно обвиняла ХАМАС в срыве договоренностей, утверждая, что его лидер Яхья Синвар был главным препятствием для урегулирования. Однако после его смерти в октябре прогресс в переговорах так и не был достигнут.

Эксперты считают, что главным тормозом на пути к прекращению конфликта остается Израиль. По мнению аналитиков, Нетаньяху может быть заинтересован в затягивании войны, чтобы избежать внутренних политических проблем, включая коррупционный процесс, если боевые действия завершатся.

Стивен Виткофф, еврейско-американский девелопер и давний друг Трампа, известен своими деловыми связями с государствами Персидского залива, включая продажу отеля Park Lane Hotel в Нью-Йорке Катару за $623 млн.

Еще одной значимой фигурой в ближневосточной политике Трампа станет ливанец Масад Булос, тесть дочери Трампа, который назначен старшим советником по региону.