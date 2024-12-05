ПОЛИТИКА
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Загадочное убийство в самом сердце Нью-Йорка
В центре Манхэттена застрелен директор гиганта медицинского страхования в США UnitedHealthcare. На гильзах обнаружены странные надписи, а полиция ищет убийцу уже более суток
Загадочное убийство в самом сердце Нью-Йорка
Фото: AP / Others
5 декабря 2024 г.

В Нью-Йорке продолжаются поиски преступника, убившего исполнительного директора крупнейшей американской компании по медицинскому страхованию UnitedHealthcare — 50-летнего Брайана Томпсона. Убийство произошло 4 декабря в центре Манхэттена.

По данным полиции, преступник, скрывавший лицо маской, поджидал Томпсона у отеля Hilton Midtown, где должна была пройти конференция инвесторов компании. Нападавший выстрелил в спину Томпсона, а затем подошел и сделал еще несколько выстрелов, пока тот не упал.

Стрелка заметил водитель такси Амар Абдельмула, который сообщил, что убийца использовал пистолет с глушителем. По его словам, нападавший был белого цвета кожи, высокого роста, худощавый, с капюшоном и серым рюкзаком.

Мотивы убийства остаются неясными, однако полиция квалифицирует инцидент как «преднамеренное нападение». После стрельбы злоумышленник скрылся на электровелосипеде, а в последний раз его видели в районе Центрального парка. Полиция обыскала местность, но ничего не нашла. Правоохранители объявили награду в размере 10 тыс. долларов тому, кто поможет в установлении информации о преступнике.

Как сообщает ABC News со ссылкой на источники, на гильзах, найденных на месте убийства, был обнаружены загадочные надписи: «отрицай» (deny), «защищай» (defend) и «низвергай» (depose).

По данным источников, в последние месяцы Томпсон мог получать угрозы, однако его имя не было связано с угрозами компании. Также сообщается, что охрана на мероприятии не присутствовала рядом с ним в момент происшествия.

Томпсон работал в UnitedHealthcare с 2004 года и был назначен исполнительным директором. В мае 2024 года против него подали иск о мошенничестве и инсайдерской торговле. В 2023 году компания, которую он возглавлял, заработала 281 млрд долларов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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