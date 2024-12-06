Повстанцы взяли под контроль Хаму — пятый по величине город Сирии

Антиправительственные силы в Сирии захватили город Хама, установив полный контроль над центром и вынудив силы режима покинуть город. Сирийская армия в письменном заявлении подтвердила свое отступление из Хамы и объявила о перегруппировке на окраинах. Повстанческие силы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают наступление на территории провинции Хама. Российские воздушные силы оказывают армии режима поддержку. Сообщается о сбитии вертолета, вылетевшего из военной базы.