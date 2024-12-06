ПОЛИТИКА
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Крупнейший оборонный проект ЕС в истории
Евросоюз обсуждает создание оборонного фонда объемом 500 млрд евро, финансируемого за счет выпуска облигаций
Крупнейший оборонный проект ЕС в истории
ЕС обсуждает создание оборонного фонда объемом 500 млрд евро / Фото: Reuters
6 декабря 2024 г.

Европейский Союз обсуждает запуск масштабного оборонного проекта с бюджетом не менее 500 млрд евро. Финансирование фонда предполагается за счет выпуска облигаций, которые будут обеспечены национальными гарантиями участников. Об этом сообщает издание Financial Times.

Высокопоставленные европейские чиновники отмечают, что к проекту смогут присоединиться не только государства ЕС, но и такие страны, как Великобритания и Норвегия. В то же время участники из числа членов Евросоюза сохранят право не участвовать в программе.

Цель инициативы — укрепление оборонного потенциала Европы, поддержка Украины и подготовка к новым вызовам внешней политики. В статье упоминается, что ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости для союзников по НАТО увеличивать расходы на оборону, чтобы сохранить поддержку со стороны США.

Европейский инвестиционный банк может получить роль администратора фонда, занимаясь техническими и казначейскими функциями. При этом ограничения ЕС на использование общих бюджетов в военных целях не будут применяться.

Нейтральные страны-члены ЕС, такие как Австрия, Мальта, Ирландия и Кипр, смогут отказаться от участия в проекте без права вето на его реализацию.

Модель межправительственного сотрудничества была признана наиболее амбициозным вариантом из всех рассмотренных специалистами. Инициатива находится на продвинутой стадии обсуждения, заявил один из европейских дипломатов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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