Европейский Союз обсуждает запуск масштабного оборонного проекта с бюджетом не менее 500 млрд евро. Финансирование фонда предполагается за счет выпуска облигаций, которые будут обеспечены национальными гарантиями участников. Об этом сообщает издание Financial Times.

Высокопоставленные европейские чиновники отмечают, что к проекту смогут присоединиться не только государства ЕС, но и такие страны, как Великобритания и Норвегия. В то же время участники из числа членов Евросоюза сохранят право не участвовать в программе.

Цель инициативы — укрепление оборонного потенциала Европы, поддержка Украины и подготовка к новым вызовам внешней политики. В статье упоминается, что ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости для союзников по НАТО увеличивать расходы на оборону, чтобы сохранить поддержку со стороны США.

Европейский инвестиционный банк может получить роль администратора фонда, занимаясь техническими и казначейскими функциями. При этом ограничения ЕС на использование общих бюджетов в военных целях не будут применяться.

Нейтральные страны-члены ЕС, такие как Австрия, Мальта, Ирландия и Кипр, смогут отказаться от участия в проекте без права вето на его реализацию.

Модель межправительственного сотрудничества была признана наиболее амбициозным вариантом из всех рассмотренных специалистами. Инициатива находится на продвинутой стадии обсуждения, заявил один из европейских дипломатов.