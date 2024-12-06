Министр финансов Израиля Безалель Смотрич объявил об аннексии 24 тыс. дунамов земли на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Эти территории, по его словам, объявлены «государственными» для дальнейшего расширения израильских поселений.

Как сообщает израильский телеканал Channel 14, это одна из крупнейших аннексий с момента подписания Соглашений Осло в 1993 году. В материале отмечается, что объем конфискованных земель составляет почти половину всех территорий, объявленных «государственными» за последние три десятилетия. До недавнего времени этот показатель не превышал 50 тыс. дунамов.

На данный момент израильские власти воздерживаются от официальных комментариев.

На оккупированных территориях Западного берега проживает около 451 тыс. израильских поселенцев, а в Восточном Иерусалиме — порядка 230 тыс. Эти действия, согласно международному праву, являются незаконными.

Палестинские земли подвергаются постоянному давлению со стороны израильских поселенцев, которые регулярно совершают нападения на палестинские деревни. Это существенно ухудшает условия жизни местного населения.

С начала октября 2023 года, после эскалации конфликта, в результате атак израильских военных и поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме погибло 805 палестинцев, включая 167 детей.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила Израиль в геноциде палестинцев. В документе подчеркивается, что действия израильских властей в Газе и на оккупированных территориях сопровождаются массовыми нарушениями международного права, включая разрушение инфраструктуры и убийства мирного населения.

Amnesty напоминает, что для обвинения в геноциде достаточно наличия намерения уничтожить защищаемую группу. Организация призывает международное сообщество принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации.