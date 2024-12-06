ПОЛИТИКА
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Вашингтон вступился за Израиль
США отвергли выводы Amnesty International о геноциде в Газе
Вашингтон вступился за Израиль
Вашингтон не поддержал выводы доклада / Фото: Reuters
6 декабря 2024 г.

США не согласны с выводами доклада Amnesty International, обвинившего Израиль в геноциде палестинцев в Газе. Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил об этом в четверг, отметив, что обвинения Израиля в геноциде «не имеют под собой оснований».

Доклад Amnesty International утверждает, что действия Израиля в Газе, сопровождающиеся массовыми жертвами и разрушениями, свидетельствуют о намерениях геноцида. Однако Вашингтон выступил с заявлением, подчеркнув, что не поддерживает такие выводы, хотя и признает важность работы правозащитных организаций.

«Мы не согласны с выводами такого рода докладов. Мы ранее заявляли и продолжаем утверждать, что обвинения в геноциде не обоснованы. Однако важно признать вклад таких организаций, как Amnesty International, в предоставление аналитики и информации о ситуации в Газе», — отметил Пател.

Представитель Госдепа подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе вызывает серьезную озабоченность, и подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта.

«Если мы действительно хотим улучшить гуманитарные условия, вернуть заложников и положить конец этому конфликту, обе стороны должны стремиться к соглашению о прекращении войны. Именно на этом сосредоточены наши усилия», — добавил он.

Amnesty International напоминает, что для обвинения в геноциде достаточно наличия намерения уничтожить защищаемую группу. Организация призывает международное сообщество принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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