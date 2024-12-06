Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что не считает Россию находящейся в состоянии войны с Соединенными Штатами. «Это не то, чего хочет Москва», — отметил он, подчеркнув стремление к нормализации отношений с США.

Интервью вышло в ночь на 6 декабря, а расшифровка доступна на сайте российского МИД на русском и английском языках. Лавров отметил, что Россия вынуждена реагировать на использование западного вооружения, включая ракеты ATACMS, на своей территории.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», — сказал министр.

На вопрос Карлсона о прекращении войны в Украине Лавров заявил, что Россия готова к мирным переговорам, если Киев откажется от вступления в НАТО, закроет западные военные базы и прекратит совместные учения с иностранными военными. Он добавил, что у Москвы «нет намерений уничтожать украинский народ».

Карлсон также задал вопрос о причинах смерти оппозиционера Алексея Навального в российской колонии. Лавров предположил, что Германия скрывает данные о его лечении после отравления в 2020 году. Он вновь обвинил Запад в фальсификациях, подчеркнув, что Россия не обнаружила следов «Новичка» в организме Навального.

В ходе беседы Лавров также охарактеризовал Дональда Трампа как «сильного лидера, желающего добиваться результата».