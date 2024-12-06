ПОЛИТИКА
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В центре Лимы произошел взрыв под тротуаром
На камеры видеонаблюдения попал момент, как металлическая крышка электрощитка отлетает от взрыва и проходящая мимо женщина проваливается в люк. Однако ей быстро помогает выбраться военнослужащий, патрулировавший район. По информации местных СМИ, пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное. В то же время энергетическая компания заявила, что не несет ответственности за произошедшее.
В центре Лимы произошел взрыв под тротуаром / Others
6 декабря 2024 г.
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