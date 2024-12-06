ПОЛИТИКА
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Израильские военные засняли на видео рейд на Западном берегу
Израильские силы задержали по меньшей мере 28 палестинцев в ходе новых рейдов на оккупированном Западном берегу. Операции затронули несколько городов, включая Хеврон, Рамаллу, Тулькарм, Тубас и Наблус. Рейды на Западном берегу резко усилились с началом войны в Газе 7 октября 2023 года. Кроме того, палестинцы подвергаются нападениям со стороны незаконных израильских поселенцев.
Израильские военные засняли на видео рейд на Западном берегу / Others
6 декабря 2024 г.
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