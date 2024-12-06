В ночь на 6 декабря израильские силы нанесли авиаудар по лагерю Аль-Маваси в южной части Газы, который Тель-Авив ранее обозначил как «гуманитарную зону». Удар был направлен против предполагаемых позиций ХАМАС, однако привел к серьезным жертвам среди мирного населения, отмечает The New York Times (NYT).

Палестинские власти сообщили как минимум о 20 погибших, включая детей и беременную женщину. Точные данные пока не подтверждены. Возникший после удара пожар уничтожил 21 палатку, оставив десятки семей без крова. По данным Управления ООН по правам человека, из-за пожара взорвались несколько бытовых газовых баллонов, находившихся в лагере.

Этот случай стал уже седьмой атакой на лагеря для перемещенных лиц в Газе за последние две недели. Один только лагерь Аль-Маваси был атакован четырежды. За этот период жертвами атак стали более 34 палестинцев, среди них 10 детей. Несмотря на статус «зоны безопасности», Израиль продолжает наносить удары по району, куда ранее в поисках убежища переместились десятки тысяч палестинцев.

Очевидцы рассказали о масштабах разрушений. Перемещенный житель Газы Ахмед Абу Шахла сообщил NYT, что после израильского удара в ночь на 6 декабря он видел, как в соседней палатке дети сгорели заживо в огне. Другой выживший, Абу Камаль аль-Ассар, описал взрыв как огненный шар. Кадры с места событий показывают обгоревшие остатки палаток, одежды и матрасов на фоне поднимающегося дыма.

Правозащитные организации осудили израильские атаки, заявив о нарушении международного права. По словам представителей организации Euro-Med Human Rights Monitor, удар был умышленным. Они также сообщили, что из-под завалов продолжают извлекать останки детей.

Службы экстренной помощи в Газе сталкиваются с серьезными трудностями. Из-за блокады сектора, введенной Израилем еще в октябре прошлого года, в эксклаве острая нехватка топлива и воды — это вынуждает спасательные команды приостанавливать работу. Госпитали также страдают от осады: «Камаль Адван», одна из немногих работающих больниц в Северной Газе, находится под постоянными обстрелами. При этом в клинике по-прежнему находятся более 100 пациентов, которых нельзя эвакуировать по медицинским причинам.