С начала российско-украинской войны цены на гробы в РФ увеличились на 74%, сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата. В январе 2022 года гроб стоил около 4437 рублей ($50), а к октябрю 2024 года цена поднялась до 7711 рублей ($80).

Стремительный рост цен начался в первые месяцы войны, а новый скачок произошел после объявления «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года. За весь 2022 год цены на ритуальные услуги в РФ выросли на 48%, в 2023 году — еще на 12%, а за девять месяцев 2024 года — на 10%. В некоторых регионах, таких как Сахалин (181%), Омская область (162%), Тамбовская область (104%) и Смоленская область (103%), стоимость гробов увеличилась более чем в два раза.

Это может быть напрямую связано с количеством погибших российских военных на украинском фронте, поскольку указанные регионы лидируют по количеству мобилизованных и контрактников.

Рост цен на ритуальные услуги сопровождается общим увеличением инфляции в России. По данным Росстата, месячная инфляция в стране в ноябре текущего года побила все рекорды, увеличившись более чем в 1,5 раза по сравнению с октябрем. Индекс потребительских цен за неделю с 19 по 25 ноября вырос на 0,36%, с начала месяца — на 1,15%, а с начала года — более чем на 8%.

Особенно заметен рост цен на продукты питания, который впервые с января 2023 года превысил 10%.

По данным украинского Генштаба, с начала войны Россия потеряла почти 750 тыс. солдат, включая убитых, раненых и пленных. Только в ноябре было зафиксировано рекордное число потерь — 45 720 человек. Власти РФ отрицают эти цифры. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пять раз превосходят российские.