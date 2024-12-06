В Тбилиси антиправительственные протесты приняли неожиданный оборот, когда участники акции начали обстреливать здание парламента пиротехникой.

Хотя на протяжении всего вечера 5 декабря митинг проходил мирно, ближе к полуночи группа молодых людей неожиданно начала стрелять фейерверками по зданию парламента и полиции. Силовики, находящиеся в здании парламента и вокруг него, не предприняли никаких действий в ответ на произошедшее.

Позднее обстановка у законодательного органа стабилизировалась, количество протестующих значительно сократилось, а часть демонстрантов разошлась по домам.

Протесты начались 28 ноября после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции вплоть до 2028 года. Он отметил, что Грузия также решила отказаться от всех грантов ЕС. По словам Кобахидзе, причиной стали «шантаж» со стороны Брюсселя, требования отменить принятые парламентом законы и призывы к санкциям против грузинских властей.

Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023 года при условии выполнения рекомендаций по укреплению демократических институтов. Однако в июне 2024 года переговоры и финансовая поддержка были заморожены после принятия в Грузии закона о «иностранном влиянии». Местная оппозиция сравнивает проект с аналогичным российским законодательством, ограничивающим деятельность НКО.

На фоне протестов грузинская полиция провела рейды в офисах оппозиционных партий и неправительственных организаций. Среди задержанных оказался лидер союза «Коалиция за перемены» Ника Гварамия. Его сторонники опубликовали видео, на котором Гварамию насильно выводят из здания. Судя по видео, политик подвергся насилию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия правительства, призвав международное сообщество усилить давление. Она предупредила, что страна рискует скатиться к авторитаризму.

Правительство, со своей стороны, оправдало рейды как «превентивные меры против насилия». Усиливающиеся протесты и внутренние разногласия ставят под вопрос не только европейские перспективы Грузии, но и политическую стабильность.