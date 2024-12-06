Избранный президент США Дональд Трамп представил новую инициативу: в его администрации появится должность «криптоцаря Белого дома». На эту роль назначен Дэвид Сакс, бывший операционный директор PayPal, один из пионеров финтех-индустрии и член так называемой «мафии PayPal».

Трамп объявил о назначении Сакса в своей соцсети Truth Social, отметив, что новая должность будет сосредоточена на двух ключевых направлениях: криптовалюты и искусственный интеллект.

«Дэвид сделает Америку мировым лидером в этих областях, защитит свободу слова в интернете и противостоит цензуре технологических гигантов», — заявил Трамп.

Сакс возглавит разработку нормативной базы для криптоиндустрии и станет руководителем президентского совета по науке и технологиям. Основной задачей станет превращение США в глобальный центр криптовалютной экономики, а также стимулирование инноваций в области ИИ.

Дэвиду Саксу 52 года, он родился в ЮАР и был одним из первых руководителей PayPal. Кроме того, он является соучредителем венчурной компании Craft Ventures и близким соратником таких известных предпринимателей, как Илон Маск и Питер Тиль. Сакс активно выступает за снижение государственного регулирования и является сторонником политики Трампа.

Назначение Сакса совпало с резким ростом курса биткоина. После объявления о победе Трампа на выборах криптовалюта подорожала на 50%. К 5 декабря курс биткоина превысил отметку в 100 тыс. долларов, что стало историческим максимумом.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. Он обещал дерегулировать отрасль, создать государственные резервы в биткоинах и превратить США в «криптовалютную столицу мира».