Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика демонстрирует признаки замедления, особенно в строительном секторе. Эти слова он произнес 6 декабря на Дне инвестора «Сбера», сообщает Интерфакс.

Греф подчеркнул, что текущая ситуация сложна для ряда отраслей, заемщиков и банков. По его словам, экономика испытывает давление из-за разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке, что делает устойчивое развитие невозможным.

Наиболее заметное замедление, по словам главы Сбербанка, наблюдается в секторе строительства жилья. Резкое снижение инвестиций в этом направлении фиксируется в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге и других крупных регионах. Московская область пока показывает меньшую динамику спада.

Греф предупредил, что перегрев экономики и рынков жилья в будущем может осложнить возвращение к росту, а текущая ситуация несет риск стагфляции.

Герман Греф также сообщил, что запасы наличных средств у населения достигли исторического минимума.

«Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов и несут их на депозиты», — отметил он. За последние полгода объем наличных сбережений снизился на 20%.

В октябре Центральный банк России установил ключевую ставку на уровне 21%, что стало рекордным значением. Это давление усугубляется перегревом рынка жилья из-за программ льготной ипотеки, которые ранее стимулировали рост в строительной отрасли, но теперь привели к падению инвестиций.