Франция осталась без премьер-министра: 5 декабря Мишель Барнье был вынужден уйти в отставку, так как парламентарии вынесли вотум недоверия его правительству. Он продержался на своем посту всего три месяца, при этом сами переговоры о его назначении заняли больше двух месяцев.

Вотум недоверия стал первым с 1962 года. Теперь Франция снова (уже в третий раз за год) осталась без правительства и премьера.

При этом президент Эммануэль Макрон отказался уйти вслед за Барнье и решительно отверг призывы к отставке. В телеобращении 5 декабря Макрон пообещал оставаться на посту до 2027 года и назначить нового премьер-министра в ближайшие дни.

«Вы дали мне демократический мандат на пять лет, и я полностью его выполню», — заявил Макрон, возложив ответственность за хаос на «безответственность» оппозиции.

Президент раскритиковал ультраправую Марин Ле Пен и левые партии за разжигание нестабильности, но отказался признавать свою ответственность за кризис. Лидеры оппозиции, включая альянс Жана-Люка Меланшона, потребовали досрочных президентских выборов, усиливая давление на президента.

Кризис погрузил Францию в состояние политической неопределенности: парламент разделен на левое, центристское и ультраправое крыло, причем ни одно из них не обладает абсолютным большинством. Теперь перед Макроном стоит сложная задача — найти лидера, способного объединить разрозненные политические силы.

Отставка Барнье произошла в самый неподходящий момент: Франция рискует завершить 2024 год без утвержденного бюджета на 2025 год, что усугубляет проблемы с государственными финансами. Агентство Moody’s уже предупредило, что кризис подрывает финансовую стабильность страны.

В то время как Франция готовится к дальнейшим потрясениям, Макрон сосредоточен на проблемах «поважнее». В эти дни в Париже пройдет прием мировых лидеров на церемонии открытия собора Нотр-Дам после его восстановления.