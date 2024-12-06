Приведет ли таяние льдов в Арктике к возникновению нового торгового пути?

Глобальное потепление климата в ближайшие десятилетия может освободить ото льда Арктику. А вместе с этим на Северном полюсе появится новый морской торговый путь, который почти в два раза короче южного маршрута. Подо льдами этого региона находятся богатые энергетические ресурсы, которые еще не поделены между государствами. Все эти факторы создают напряженность в регионе. Перерастет ли она в горячую фазу?