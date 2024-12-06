ПОЛИТИКА
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Против Макрона вышли чиновники
Францию охватила масштабная забастовка госслужащих против экономии в бюджетной сфере
Против Макрона вышли чиновники
Сотни тысяч французских госслужащих вышли на улицы в рамках общенациональной забастовки / Фото: AA
6 декабря 2024 г.

Сотни тысяч французских госслужащих вышли на улицы в рамках общенациональной забастовки против планов правительства сократить расходы в государственных учреждениях. По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), крупнейшего профсоюза страны, в демонстрациях приняли участие более 200 тыс. человек.

Протестующие требуют улучшения условий труда и выступают против угрозы массовых увольнений в государственном и частном секторах.

«Наша страна находится в политическом кризисе, который нас беспокоит», — заявила генеральный секретарь CGT Софи Бине, призвав президента Франции Эммануэля Макрона услышать голос профсоюзов.

Кризис усугубляется тем, что Франция осталась без правительства. 5 декабря премьер-министр Мишель Барнье подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Барнье занимал пост всего три месяца, а переговоры о его назначении длились два месяца.

Вотум недоверия стал первым с 1962 года. Страна остается без правительства уже в третий раз за год. Президент Макрон отказался уйти в отставку, заявив в телеобращении, что намерен исполнять свой мандат до 2027 года. Он также пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшие дни.

Макрон возложил ответственность за политический хаос на оппозицию, раскритиковав ультраправую Марин Ле Пен и альянс Жана-Люка Меланшона за дестабилизацию ситуации. Оппозиция, в свою очередь, требует досрочных президентских выборов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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