Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на следующий долгосрочный бюджет Европейского Союза, если страна не получит доступ к замороженным средствам блока. Об этом он сообщил в интервью венгерскому радио, передает Bloomberg.

Орбан уточнил, что речь идет о семилетнем бюджете ЕС, вступающем в силу с 2028 года, который требует единогласного согласия всех 27 стран-членов.

«Если Венгрия не получит эти средства в 2025 и 2026 годах, то придется компенсировать их в 2027 и 2028 годах. В противном случае ЕС останется без бюджета, потому что я не соглашусь на него», — заявил Орбан.

Венгрия не получила доступ к 20 млрд евро из-за проблем с верховенством права и коррупцией, что инвесторы называют главной уязвимостью экономики страны, сообщает издание.

В декабре 2023 года ЕС разблокировал 10,2 млрд евро после выполнения Венгрией требований по усилению судебной независимости. В марте 2024 года правительство Орбана разблокировало еще 2 млрд евро, удовлетворив требования по образовательной подготовке и гендерному равенству.

В июне Суд ЕС обязал Венгрию уплатить штраф в размере 200 млн евро и ежедневную пеню в 1 млн евро за невыполнение процедур по убежищу и выдворению мигрантов.

Рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз по долговому рейтингу Венгрии до негативного, отметив снижение вероятности разблокировки замороженных фондов ЕС.