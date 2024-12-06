Теракт на водоканале

В ночь на 30 ноября был подорван водоканал Ибар-Лепенац, снабжающий водой как север Косово, включая столицу страны — Приштину, так и используемую для обеспечения работы систем охлаждения ТЭЦ Kosovo A, Kosovo B.

До этого неизвестные подорвали гранаты около полицейского участка и здания местной администрации. В результате в населенном преимущественно сербами северном Косово резко обострилась обстановка.

При поддержке спецназа полиция Косово провела обыски и задержания во многих населенных пунктах на севере государства. Восемь человек были арестованы, также было изъято большое количество оружия и взрывчатки. Косовские сербы сообщили, что главный город на севере — Косовска-Митровица — был «фактически оккупирован спецназом».

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил сербские власти в подрыве водоканала. По его словам, за «преступным нападением террористов, планировавших разрушить важную инфраструктуру» стоит Белград.

Глава МВД страны Джеляль Свечля также сообщил, что нападение на водоканал координировалось террористическим организациями, а их целью было нанесение Косово и жителям страны максимального ущерба. Министр подчеркнул, что большая часть оружия и военного снаряжения, изъятого в ходе обысков, была произведена в Сербии.

После произошедшего президент страны Вьюса Османи срочно встретилась с послами США, Британии, Германии, Франции и Италии. Она сообщила главам дипмиссий о «террористическом нападении на жизненно важную инфраструктуру Косово», угрожающем национальной безопасности государства.

В Евросоюзе решительно осудили террористическое нападение на водоканал. Как заявил в свой последний день пребывания на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель, «это мерзкий акт саботажа против жизненно важной гражданской инфраструктуры Косово».

В свою очередь в Белграде все обвинения в свой адрес отрицают, считая их «ничем не подкрепленными и необоснованными». Глава Минобороны страны Братислав Гашич заявил, что оружие и боеприпасы, обнаруженные в Косово, не могли попасть туда с сербских складов, а лидер косовских сербов Игорь Симич, что Приштина «использует ситуацию с подрывом водоканала для сведения счетов с сербами и изгнания их из Косово».

Президент Сербии Александр Вучич на фоне случившегося выступил со специальным обращением к нации. Он назвал произошедшее «попыткой крупного гибридного нападения на Сербию» и обвинил премьер-министра Курти в организации подрыва водоканала. Глава государства также пообещал провести расследование, подчеркнув, что Белграду уже и так известно, кто может за этим стоять.

Впрочем, он добавил, что хотя и готов сотрудничать с миссиями НАТО и ЕС в Косово, не станет сообщать общественности информацию о непосредственных исполнителях.

Недоверие друг другу

Произошедшее может означать, что нормализация отношений, которую в последние годы так активно продвигают США и Евросоюз, опять пробуксовывает. В конце ноября премьер-министр Косово отказался создавать в стране Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ).

По словам Альбина Курти, он не может сформировать такое сообщество, поскольку это должны сделать сами муниципалитеты — такое право предоставляют Конституция и закон о местном самоуправлении Косово. Глава правительства подчеркнул, что навязывать сообщество сверху равносильно диктату.

Создание в Косово ССМ считается одним из ключевых элементов плана Запада по нормализации отношений между Приштиной и Белградом. Стороны договорились о создании Сообщества сербских муниципалитетов в 2013 году, однако спустя два года суд Косово признал это требование неконституционным и нарушающим принцип национального равноправия.

Курти не стал отрицать, что более 10 лет назад Приштина взяла на себя обязательство создать ССМ, но при этом он потребовал, чтобы вначале Белград выполнил соглашение, достигнутое в 2023 году в Брюсселе. Договоренность предусматривает фактическое признание Сербией Косово. Президент Александр Вучич и премьер-министр Альбин Курти договорились «признать документы и национальные символы друг друга», «развивать добрососедские отношения», а также «обменяться постоянными миссиями».

В конце 2023 года лидеры Германии, Франции и Италии представили президенту Сербии и косовскому премьеру модель ССМ. Но она так до сих пор и не принята. Летом президент Косово Вьюса Османи потребовала от западных стран гарантий безопасности в качестве условия формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Однако Запад отказался, заявив, что создание ССМ и так входит в договоренности.

Без взаимного признания не будет нормализации

В случае создания ССМ на севере Косово может возникнуть государственное образование косовских сербов, которое ориентировано исключительно на Белград, похожее на Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины.

То есть в Косово появилось бы «государство в государстве», которое бы стало блокировать стране дорогу в ЕС и Североатлантический альянс, хотя Белград и обязался не противиться членству Косово в какой бы то ни было международной организации.

Не исключено, что нынешнее ужесточение позиций со стороны Приштины связано с тем, что в феврале 2025 года в стране должны пройти парламентские выборы. Премьер-министр Альбин Курти собирается сохранить власть, демонстрируя жесткую позицию по отношению к Сербии.

Французский политолог, эксперт по вопросам расширения ЕС Кристиан Лекен считает, что у Косово и Сербии нет реальной возможности вступить в Евросоюз до тех пор, пока они не признают суверенитет друг друга.

«Нормализация отношений при посредничестве ЕС стала очень позитивным шагом, но этого недостаточно. Следующим шагом должно стать признание. Если Белград и Приштина не примут этот новый шаг, членства не будет. ЕС может помочь двигаться в этом направлении, но окончательная ответственность лежит на обеих столицах», — пояснил специалист.