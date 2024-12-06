Паника после землетрясения в Калифорнии привела к многокилометровым пробкам

В Северной Калифорнии водители попали в пробки после объявления предупреждения о цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,0 у побережья штата. Видео с дрона запечатлело длинные очереди автомобилей на основных магистралях. Однако спустя несколько часов предупреждение о цунами было отменено.