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Паника после землетрясения в Калифорнии привела к многокилометровым пробкам
В Северной Калифорнии водители попали в пробки после объявления предупреждения о цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,0 у побережья штата. Видео с дрона запечатлело длинные очереди автомобилей на основных магистралях. Однако спустя несколько часов предупреждение о цунами было отменено.
Паника после землетрясения в Калифорнии привела к многокилометровым пробкам / Others
6 декабря 2024 г.
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