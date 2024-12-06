Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта, ужесточающего ответственность за вооруженный мятеж. Инициатива вводит уголовную ответственность за содействие противнику, направленное против безопасности России.

Поправки касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России. За финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В тексте законопроекта под «противником» понимаются иностранные государства, международные или иностранные организации, которые противостоят России в вооруженном конфликте, военных действиях или других актах применения вооружения и военной техники.

Поправки также расширяют понятие «переход на сторону противника». Теперь под этим будет пониматься не только участие в составе сил противника в вооруженных конфликтах, но и добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий и организаций, заведомо направленной против безопасности РФ.

Законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 11 декабря. Первое чтение состоялось 23 сентября. Изначально документ касался лишь ужесточения ответственности за вооруженный мятеж, но теперь охватывает более широкий спектр действий, направленных против России.