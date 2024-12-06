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Повстанцы вошли в центр Хомса
Антиправительственные силы продолжают наступление в Сирии, взяв под контроль стратегически важный город Хомс после установления контроля над Алеппо и Хамы
Повстанцы вошли в центр Хомса
Повстанцы вошли в центр Хомса / Фото: AA / Others
6 декабря 2024 г.

Вооруженные группировки, противостоящие режиму Асада, вошли в центр Хомса, стратегически важного города, служащего ключевым путем к столице Сирии Дамаску, сообщили агентству «Анадолу» местные источники в пятницу.

Группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), захватившие центр города Хама после столкновений с правительственными силами с 27 ноября, продолжают продвижение в Хомсе. Взяв под контроль районные центры Аль-Растан и Телль-Биса, повстанцы вошли в западный район Ваер города Хомс, продвигаясь дальше вглубь города.

Противостояние обострилось 27 ноября со столкновений в западных пригородах Алеппо. К 30 ноября оппозиция установила контроль над большей частью центра Алеппо и провинцией Идлиб. Первого декабря «Сирийская национальная армия» начала операцию «Заря свободы» против PKK/YPG в районе Тель-Рифат. Спустя несколько дней антиправительственные силы захватили центр города Хама.

Наступление повстанцев продолжает менять баланс сил в регионе, угрожая позициям режима Асада в стратегически важном коридоре между Дамаском и побережьем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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