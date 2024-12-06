Конституционный суд Румынии принял решение об аннулировании результатов первого тура президентских выборов. Это решение было озвучено в ходе досрочного голосования во втором туре и является окончательным и необжалованным.

Первый тур выборов завершился победой независимого кандидата Кэлина Джорджеску, набравшего 22,94 процента голосов. Однако спецслужбы Румынии представили доказательства, указывающие на то, что в его пользу могла вестись агитация через 25 тыс. бот-аккаунтов в TikTok, которые, как утверждается, связаны с Россией.

Джорджеску отрицает какую-либо связь с Кремлем. Между тем, румынская служба внешней разведки в рассекреченном документе заявила, что страна стала целью гибридных атак со стороны России, включая кибератаки и распространение дезинформации.

Конституционный суд постановил провести первый тур выборов заново. Дата будет объявлена дополнительно, а мотивировочная часть решения будет опубликована позднее.

Рост популярности Джорджеску вызвал протесты в Бухаресте: тысячи демонстрантов вышли на демонстрации под флагами ЕС, вспоминая антикоммунистическую революцию 1989 года.

Елена Ласкони также заявила, что Джорджеску представляет угрозу демократии и всему блоку НАТО, поскольку планирует сократить военные расходы и пересмотреть отношения с Россией.