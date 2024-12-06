ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция: греческая администрация совершает ошибку
В Министерстве иностранных дел Турции выразили обеспокоенность потенциальной милитаризацией на Кипре со стороны греческой администрации
Турция: греческая администрация совершает ошибку
Фото: МИД Турции / Others
6 декабря 2024 г.

МИД Турции опубликовал заявление относительно ситуации на Кипре, адресованное Греческой администрации Южного Кипра.

«Мы отмечаем, что Греческая администрация Южного Кипра в последнее время активизировала свою деятельность в области вооружений. Мы присоединяемся к точке зрения, изложенной в заявлении, сделанном по этому вопросу Министерством иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра», — говорится в сообщении ведомства.

«Мы хотели бы напомнить, что эта ошибочная политика, проводимая администрацией киприотов-греков, может еще больше подорвать стабильность и мир в нашем регионе и приведет к гонке вооружений на острове», — гласит заявление турецкого МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us