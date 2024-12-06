МИД Турции опубликовал заявление относительно ситуации на Кипре, адресованное Греческой администрации Южного Кипра.

«Мы отмечаем, что Греческая администрация Южного Кипра в последнее время активизировала свою деятельность в области вооружений. Мы присоединяемся к точке зрения, изложенной в заявлении, сделанном по этому вопросу Министерством иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра», — говорится в сообщении ведомства.

«Мы хотели бы напомнить, что эта ошибочная политика, проводимая администрацией киприотов-греков, может еще больше подорвать стабильность и мир в нашем регионе и приведет к гонке вооружений на острове», — гласит заявление турецкого МИД.