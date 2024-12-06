ПОЛИТИКА
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Силы вооруженной оппозиции Сирии добрались до центра Хомса
В Сирии вооруженные группировки, противостоящие режиму Асада, вошли в центр Хомса. Это стратегически важный город — ключевой путь к столице Дамаску. Антиправительственные силы под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) начали масштабное наступление на севере Сирии 27 ноября. Спустя три дня стало известно, что повстанцы захватили Алеппо. 5 декабря они вошли в Хаму, вытеснив войска Асада. #Сирия #Хомс #ВойнаВСирии #ХТШ #АнтиправительственныеСилы #БашарАсад #КонфликтВСирии #ГражданскаяВойна #Дамаск #Алеппо #Хама #НовостиСирии #ВоенныеДействия
выап / Others
6 декабря 2024 г.
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