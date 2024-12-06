ВСУ получили на вооружение первую партию новых дронов-ракет «Пекло» отечественного производства. О поставке сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Дрон-ракета «Пекло» — это наше, украинское оружие, которое уже успешно применено в боевых условиях. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Следующая задача — увеличить производство и активизировать применение», — написал глава государства.

«Пекло» — инновационный проект украинской оборонной промышленности, сочетающий высокую скорость (до 700 км/ч) с дальностью полета, превышающей 700 км. Этот запас хода открывает возможность наносить удары на значительные расстояния, включая такие ключевые регионы в глубине территории РФ как Московская и Саратовская области, а также Краснодарский и Ставропольский край.

В отличие от западного вооружения, применение украинских дронов не требует согласования с западными союзниками, что дает Киеву большую оперативную свободу.

В августе Владимир Зеленский объявил об успешных испытаниях другого украинского дрона-ракеты под названием «Паляниця». Эта модель обладает аналогичной дальностью и уже запущена в серийное производство, о чем ранее на этой неделе сообщил министр обороны Рустем Умеров. Умеров также сообщил о модернизации и расширение производства крылатых ракет Р-360 для комплекса «Нептун», что позволит расширить радиус, охватыващий доступные для поражения цели. Министра заявил также, что к 2025 году объемы собственной оборонной продукции буду существенно увеличены.