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ЕС просит США не наказывать Газпромбанк так сильно
Власти Евросоюза просят США смягчить ограничения, наложенные на банк, через который европейские страны расплачивались с Москвой за газ
ЕС просит США не наказывать Газпромбанк так сильно
Фото: Reuters / Others
6 декабря 2024 г.

Евросоюз обратился к США с просьбой рассмотреть возможность ослабления санкций против Газпромбанка, через который ранее осуществлялись расчеты за российский газ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждается, европейские власти и представители бизнеса предупредили, что ограничения в отношении Газпромбанка могут создать риски для стабильности газовых поставок в регионе. В связи с этим ЕС и США обсуждают возможные пути решения проблемы, включая тип и масштаб потенциальных смягчающих мер.

Одним из рассматриваемых вариантов является разрешение использования люксембургского филиала Газпромбанка для проведения платежей. Также обсуждаются альтернативные способы организации расчетов.

Газпромбанк с весны 2022 года стал основным каналом для расчетов за российский газ с европейскими странами, которые Москва относит к «недружественным». Однако в конце ноября банк попал под американские санкции, что заблокировало возможность проведения операций в долларах и евро.

В начале декабря президент России Владимир Путин изменил правила оплаты за экспорт газа. Согласно новому указу, российские поставщики могут учитывать встречные требования к иностранным покупателям в своих расчетах, а также использовать третьих лиц для проведения платежей. Несмотря на это, как отмечают собеседники Bloomberg, нововведение усложнило механизм расчетов и создало правовую неопределенность для банков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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