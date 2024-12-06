Илон Маск опроверг слухи о планах пожертвовать 80 млн фунтов стерлингов (около $100 млн) партии Reform UK, возглавляемой Найджелом Фараджем.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что «ведущие бизнесмены и представители Консервативной партии» обеспокоены возможным влиянием миллиардера на британскую политику через такую щедрую финансовую поддержку.

Когда журналисты ITV спросили Маска в день его встречи с конгрессменами в четверг, намерен ли он осуществить такую поддержку Reform UK, он ответил коротко: «Нет».

Сам же Фарадж назвал обсуждение потенциального пожертвования «чистой спекуляцией» и заявил, что никогда не просил денег у Маска. Однако, не упустил возможности добавить: «Поддержат ли меня Трамп и Маск в 2029 году? Ну, разве не для этого нужны друзья?»

Пока Маск ведет непримиримую борьбу с правительством лейбористов в соцсетях, критикуя их экономическую политику и регулирование медиа, внутри «тори» — их оппонентов — уже начались споры. Со-председатель Консервативной партии Доминик Джонсон предупредил, что подобное пожертвование превратит Фараджа в «марионетку иностранного политика», а Reform UK рискует потерять политическую самостоятельность.