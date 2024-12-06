Основатель Telegram Павел Дуров дал первые показания в суде Парижа по делу о недостаточной модерации контента в мессенджере, сообщило агентство AFP. На заседание Дуров прибыл в сопровождении своих адвокатов Давида-Оливье Камински и Кристофа Ингрена.

Общение с журналистами предприниматель ограничил лишь кратким заявлением о своем доверии к французской судебной системе. В свою очередь, адвокат Камински назвал обвинения против Дурова необоснованными и «абсурдными».

Злоключения Дурова начались еще в августе, когда он был задержан в аэропорту Парижа. Его арест длился несколько дней, после чего бизнесмена освободили под залог в размере €5 млн с обязательством отмечаться в полиции дважды в неделю. Французские правоохранительные органы подозревают Telegram в причастности к ряду преступлений, включая распространение детской порнографии и мошенничество.

Дуров категорически отрицает обвинения и предупреждает о рисках для французской экономики. По его словам, уголовное преследование за возможное злоупотребление цифровыми инструментами ставит под угрозу развитие инноваций. «Ни один создатель не будет разрабатывать новые технологии, если рискует стать ответственным за их злоупотребление», — заявил он.