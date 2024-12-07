В серии успешных наступлений сирийская оппозиция установила контроль над рядом ключевых территорий. В пятницу был взят город Даръа на юге страны, а в субботу под контроль оппозиции перешел центр провинции Сувейда, где проживает преимущественно друзское население.

Местные вооруженные группы в Сувейде предъявили правительственным силам 24-часовой ультиматум с требованием покинуть территорию провинции во избежание кровопролития. По информации местных источников, представители вооруженных формирований провели встречу с официальными лицами режима, подчеркнув свое стремление избежать вооруженного конфликта.

Антиправительственное наступление развивается и в других регионах. 30 ноября оппозиционные силы взяли под контроль большую часть центра Алеппо и укрепили свои позиции в провинции Идлиб. 1 декабря Сирийская национальная армия начала операцию «Заря свободы» против террористической группировки PKK/YPG в районе Тель-Рифат в окрестностях Алеппо.

В четверг антиправительственные силы взяли Хаму, а в пятницу продолжили наступление, установив контроль над районами Аль-Растан и Телль-Биса в провинции Хомс.

Даръа, ставшая колыбелью сирийского восстания в 2011 году, имеет особое символическое значение для оппозиции. Город находился под контролем повстанцев с 2012 по 2018 год, пока режим при поддержке России и проиранских группировок не восстановил над ним контроль.