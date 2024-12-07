В Тбилиси продолжаются протесты против решения правительства Грузии приостановить переговоры с Европейским Союзом. В ночь на 6 декабря полиция разогнала митинг у здания парламента, применив водометы и слезоточивый газ.

Акции начались вечером, когда тысячи демонстрантов собрались у парламента, выпустив несколько фейерверков в сторону здания и полицейских. МВД Грузии заявило о ранении одного сотрудника и назвало действия протестующих незаконными, пригрозив ответными мерами.

После полуночи полиция оттеснила митингующих с площади перед парламентом, а затем и из центра города на набережную. МВД сообщило о задержании 48 человек, включая одного из лидеров оппозиции Цотне Коберидзе.

Протесты против решения приостановить евроинтеграцию начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября. Оппозиция обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в отказе от прозападного курса и сближении с Россией.

Акции проходят по всей стране, включая Батуми, где протесты остались мирными. За восемь дней митингов в Грузии задержали около 400 человек, из них 28 предъявлены уголовные обвинения, включая хулиганство и нападение на полицию. Некоторым грозит до 9 лет тюрьмы.

Оппозиция требует отпустить всех задержанных, провести перевыборы и восстановить переговоры с ЕС. Протесты продолжаются, несмотря на жесткие действия властей.